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Англия — Албания. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Англия – Албания: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнется в 22:45

Англия — Албания: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45
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Сегодня, 21 марта, состоится матч 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Албании. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Англии встретится с Латвией. Игра состоится 24 марта. В свою очередь, албанская национальная команда встретится с Андоррой. Матч пройдёт 24 марта.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026
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