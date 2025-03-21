Англия — Албания: текстовая онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45

Сегодня, 21 марта, состоится матч 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Албании. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во 2-м туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Англии встретится с Латвией. Игра состоится 24 марта. В свою очередь, албанская национальная команда встретится с Андоррой. Матч пройдёт 24 марта.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: