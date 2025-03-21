Сборная Замбии объявила состав на товарищеский матч со сборной России
Поделиться
Сборная Замбии назвала список футболистов, которые примут участие в товарищеском матче со сборной России в Москве. Игра пройдёт во вторник, 25 марта. Напомним, ранее сборная России разгромила в товарищеской встрече сборную Гренады со счётом 5:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Среди прочих, в состав команды были включены футболисты, выступающие в Европе. В матче со сборной России сможет сыграть опорный полузащитник Мигель Чайва из швейцарского «Янг Бойз», а также нападающий Джозеф Банда из «Цюриха». Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва, выступающий в чемпионате Израиля за «Хапоэль Беэр-Шева», также попал в состав.
Фото: Сборная Замбии
Материалы по теме
Комментарии
- 21 марта 2025
-
20:44
-
20:38
-
20:36
-
20:22
-
20:11
-
19:55
-
19:54
-
19:45
-
19:39
-
19:39
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:10
-
19:07
-
19:05
-
18:47
-
18:40
-
18:40
-
18:40
-
18:37
-
18:26
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:27
-
17:19
-
17:15
-
17:14
-
17:05