Сборная Замбии объявила состав на товарищеский матч со сборной России

Сборная Замбии назвала список футболистов, которые примут участие в товарищеском матче со сборной России в Москве. Игра пройдёт во вторник, 25 марта. Напомним, ранее сборная России разгромила в товарищеской встрече сборную Гренады со счётом 5:0.

Среди прочих, в состав команды были включены футболисты, выступающие в Европе. В матче со сборной России сможет сыграть опорный полузащитник Мигель Чайва из швейцарского «Янг Бойз», а также нападающий Джозеф Банда из «Цюриха». Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва, выступающий в чемпионате Израиля за «Хапоэль Беэр-Шева», также попал в состав.