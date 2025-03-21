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Сборная Замбии объявила состав на товарищеский матч со сборной России

Сборная Замбии объявила состав на товарищеский матч со сборной России
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Сборная Замбии назвала список футболистов, которые примут участие в товарищеском матче со сборной России в Москве. Игра пройдёт во вторник, 25 марта. Напомним, ранее сборная России разгромила в товарищеской встрече сборную Гренады со счётом 5:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Среди прочих, в состав команды были включены футболисты, выступающие в Европе. В матче со сборной России сможет сыграть опорный полузащитник Мигель Чайва из швейцарского «Янг Бойз», а также нападающий Джозеф Банда из «Цюриха». Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва, выступающий в чемпионате Израиля за «Хапоэль Беэр-Шева», также попал в состав.

Фото: Сборная Замбии

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