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Стало известно, какая судейская бригада будет работать на матче сборных России и Замбии

Стало известно, какая судейская бригада будет работать на матче сборных России и Замбии
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Товарищеский матч между сборными России и Замбии обслужит бригада арбитров из ОАЭ. Об этом информирует сайт Российского футбольного союза (РФС).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Подчёркивается, что главным арбитром встречи назначен судья Адель Али Ахмед Аль-Накби. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты судьи Али Рашид Мохамед Аль-Нуаими и Ясер Сабеил Ахмед Аль-Муршиди. Резервным арбитром стал россиянин Сергей Чебан.

Российская национальная команда встретится с Замбией 25 марта. Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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