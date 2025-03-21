Стало известно, какая судейская бригада будет работать на матче сборных России и Замбии

Товарищеский матч между сборными России и Замбии обслужит бригада арбитров из ОАЭ. Об этом информирует сайт Российского футбольного союза (РФС).

Подчёркивается, что главным арбитром встречи назначен судья Адель Али Ахмед Аль-Накби. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты судьи Али Рашид Мохамед Аль-Нуаими и Ясер Сабеил Ахмед Аль-Муршиди. Резервным арбитром стал россиянин Сергей Чебан.

Российская национальная команда встретится с Замбией 25 марта. Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Материалы по теме Сборная Замбии объявила состав на товарищеский матч со сборной России

Как сборная России играет при Карпине: