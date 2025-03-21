Звёзды сборной Замбии из «Лестера» и «Лечче» не приедут в Россию на товарищеский матч

Сборная Замбии объявила состав на товарищеский матч с национальной командой России, который пройдёт в Москве во вторник, 25 марта. Главные звезды африканской сборной, выступающие в топ-5 лиг Европы, не попали в заявку команды.

Так, в состав сборной Замбии на матч с Россией не был включён нападающий «Лестера» Патсон Дака, на счету которого 12 голов в 35 матчах за национальную команду. Не поедет в Россию и вингер клуба итальянской Серии А «Лечче» Ламек Банда. Напомним, на его счету 11 матчей в Российской Премьер-Лиге за тульский «Арсенал».

Экс-форвард «Спартака-2» и шотландского «Рейнджерс» Фэшн Сакала также не был включён в заявку. Кроме того, в матче не сыграет опорник «Кальяри» Кингстон Мутандва.