Звёзды сборной Замбии из «Лестера» и «Лечче» не приедут в Россию на товарищеский матч
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Сборная Замбии объявила состав на товарищеский матч с национальной командой России, который пройдёт в Москве во вторник, 25 марта. Главные звезды африканской сборной, выступающие в топ-5 лиг Европы, не попали в заявку команды.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Так, в состав сборной Замбии на матч с Россией не был включён нападающий «Лестера» Патсон Дака, на счету которого 12 голов в 35 матчах за национальную команду. Не поедет в Россию и вингер клуба итальянской Серии А «Лечче» Ламек Банда. Напомним, на его счету 11 матчей в Российской Премьер-Лиге за тульский «Арсенал».
Экс-форвард «Спартака-2» и шотландского «Рейнджерс» Фэшн Сакала также не был включён в заявку. Кроме того, в матче не сыграет опорник «Кальяри» Кингстон Мутандва.
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