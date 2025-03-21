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Ван Дейк: Кубарси — исключительный защитник, обладающий огромным талантом

Ван Дейк: Кубарси — исключительный защитник, обладающий огромным талантом
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Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о 18-летнем футболисте «Барселоны» Пау Кубарси.

«Пау Кубарси просто исключительный. Я думаю, что у него огромный талант, он особенный футболист. Ему всего 18 лет, а он играет на таком уровне, это уже впечатляет. Кубарси также отдаёт длинные передачи, он хорош в этом», — приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Кубарси принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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