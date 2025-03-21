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Сергей Овчинников стал главным тренером медиафутбольного клуба «Банка»

Сергей Овчинников стал главным тренером медиафутбольного клуба «Банка»
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Экс-голкипер сборной России Сергей Овчинников стал главным тренером ФК «Банка», выступающего в Медиалиге. О назначении бывшего голкипера «Порту», «Бенфики», «Локомотива» и «Динамо» ФК «Банка» объявила в своих социальных сетях.

Видео представления Сергея Овчинникова в качестве главного тренера ФК «Банка» можно посмотреть в телеграм-канале команды.

Последним местом работы Сергея Овчинникова был московский ЦСКА. В стане армейцев он трудился в качестве ассистента главного тренера с лета 2014 года до конца 2020 года. С марта по июнь 2014 года Овчинников выполнял в ЦСКА функции тренера вратарей. Аналогичную должность экс-вратарь занимал в сборной России при трёх главных тренерах: Фабио Капелло, Леониде Слуцком и Дике Адвокате.

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