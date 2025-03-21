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Хаби Алонсо может остаться в «Байере» до конца сезона-2025/2026 — GGFN

Хаби Алонсо может остаться в «Байере» до конца сезона-2025/2026 — GGFN
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может остаться на этой должности как минимум ещё на сезон. Об этом сообщает Get German Football News.

По информации источника, испанский специалист полностью вовлечён в процесс формирования состава на грядущий сезон. Кроме того, Алонсо не давал понять руководству «Байера», что хочет покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

Подчёркивается, что мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в услугах 43-летнего специалиста, однако не факт, что будущее нынешнего главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти также будет определено до конца сезона.

Действующий контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до лета 2026 года.

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