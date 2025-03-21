Игрок «Спартака» Бонгонда получил повреждение во время матча за сборную Конго

Крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда получил повреждение во время матча квалификации к чемпионату мира 2026 года с Южным Суданом. Футболист красно-белых был заменён на 61-й минуте после столкновения с одним из игроков соперника. Нападающий покинул поле самостоятельно, без помощи медицинского персонала.

На 45+3-й минуте Бонгонда открыл счёт в матче с Южным Суданом.

В нынешнем сезоне 29-летний вингер принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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Как появился «Спартак»: