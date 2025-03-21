Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Бонгонда получил повреждение во время матча за сборную Конго

Игрок «Спартака» Бонгонда получил повреждение во время матча за сборную Конго
Комментарии

Крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда получил повреждение во время матча квалификации к чемпионату мира 2026 года с Южным Суданом. Футболист красно-белых был заменён на 61-й минуте после столкновения с одним из игроков соперника. Нападающий покинул поле самостоятельно, без помощи медицинского персонала.

На 45+3-й минуте Бонгонда открыл счёт в матче с Южным Суданом.

В нынешнем сезоне 29-летний вингер принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Фото
Александр Бубнов поставил Угальде и Бонгонда двойки за матч «Спартака» с «Зенитом»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android