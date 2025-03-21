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«Европейский уровень». Николич оценил организацию матча «Партизан» — ЦСКА

«Европейский уровень». Николич оценил организацию матча «Партизан» — ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался в преддверии товарищеского матча армейцев с сербским клубом «Партизан» в Белграде. Игра пройдёт в субботу, 22 марта.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень горд быть здесь в качестве главного тренера ЦСКА. Рад, что матч нашего клуба с «Партизаном» пришёлся на время моего тренерства. Благодарю всех — и ЦСКА, и «Партизан» — за прекрасную организацию этой встречи. Этот момент напоминает сезон-2016/2017 — тогда мы выиграли «золотой» дубль. В осенней части того сезона у нас была встреча с греческим клубом ПАОК. Тогда болельщики неактивно приходили на стадион, но тот матч мотивировал зрителей посещать футбол чаще. Надеюсь, завтрашняя встреча будет такой же.

Благодарю болельщиков ЦСКА, которые уже прибыли в Белград. По моей информации, их уже около 1000 человек! Также надеюсь увидеть завтра и местных болельщиков нашего клуба. Сейчас в городе нет европейских матчей, но все говорят, что организация напоминает европейский уровень, чему я очень рад», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

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