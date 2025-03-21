Рафинья: летом я думал об уходе из «Барселоны», но Флик изменил моё решение

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья заявил, что думал об уходе из каталонского клуба минувшим летом.

«Каждый день появлялись новости, что я ухожу в ту или иную команду. Я и сам подумывал об уходе из «Барселоны», потому что плохо себя чувствовал. У меня что-то не складывалось, я провёл сезон ниже своего уровня.

Я видел, как люди просили меня уйти, говорили, что я не нужен клубу. Каждый день ходили разные слухи о моём уходе. Но после Кубка Америки Ханси Флик позвонил мне и попросил приехать на тренировку, прежде чем принимать какие-либо решения. Он рассчитывал на меня.

Этот разговор стал ключевым в моём решении остаться. Я поговорил со своей женой и сказал ей, что если Флик будет оценивать футболистов справедливо, по их усилиям на тренировках, то через неделю он убедится в моих качествах и не пожалеет об этом. Думаю, это сработало», — сказал Рафинья в интервью Globo Esporte.

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