Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья: летом я думал об уходе из «Барселоны», но Флик изменил моё решение

Рафинья: летом я думал об уходе из «Барселоны», но Флик изменил моё решение
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья заявил, что думал об уходе из каталонского клуба минувшим летом.

«Каждый день появлялись новости, что я ухожу в ту или иную команду. Я и сам подумывал об уходе из «Барселоны», потому что плохо себя чувствовал. У меня что-то не складывалось, я провёл сезон ниже своего уровня.

Я видел, как люди просили меня уйти, говорили, что я не нужен клубу. Каждый день ходили разные слухи о моём уходе. Но после Кубка Америки Ханси Флик позвонил мне и попросил приехать на тренировку, прежде чем принимать какие-либо решения. Он рассчитывал на меня.

Этот разговор стал ключевым в моём решении остаться. Я поговорил со своей женой и сказал ей, что если Флик будет оценивать футболистов справедливо, по их усилиям на тренировках, то через неделю он убедится в моих качествах и не пожалеет об этом. Думаю, это сработало», — сказал Рафинья в интервью Globo Esporte.

Материалы по теме
Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android