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Рафинья ответил, видит ли он себя в качестве будущего обладателя «Золотого мяча»

Рафинья ответил, видит ли он себя в качестве будущего обладателя «Золотого мяча»
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Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос о возможности выигрыша им «Золотого мяча».

«Моя цель — забивать голы, отдавать голевые передачи и выигрывать титулы с «Барселоной» и сборной. Если команда выступает хорошо, то, разумеется, проявляется индивидуальная игра. Но просто быть среди тех, кто претендует на «Золотой мяч», — это уже победа [для меня] после всего, через что я прошёл», — сказал Рафинья в интервью Globo Esporte.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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