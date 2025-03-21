Тренер ЦСКА Николич: РПЛ — шестая по силе лига Европы

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич сравнил нынешний уровень Российской Премьер-Лиги с тем, который был в период работы сербского специалиста в «Локомотиве».

«РПЛ — шестая по силе лига Европы, у которой ранее было несколько команд в еврокубках. У многих клубов хорошие финансовые возможности. Когда я тренировал «Локомотив», мы арендовали игроков из европейских топ-клубов. Сейчас лига находится не на том уровне, как раньше, но всё же она высокого уровня, с заполненными стадионами. Желаю РПЛ только дальнейшего развития», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Марко Николич возглавлял московский «Локомотив» в период с июля 2020 года по октябрь 2021 года. Под его управлением железнодорожники стали обладателями Кубка России – 2020/2021.