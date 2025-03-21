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«Спартак» отреагировал на гол и повреждение Бонгонда в матче Конго с Южным Суданом

«Спартак» отреагировал на гол и повреждение Бонгонда в матче Конго с Южным Суданом
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Пресс-служба «Спартака» пожелала здоровья крайнему нападающему красно-белых Тео Бонгонда, получившему повреждение в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Южным Суданом (1:0). В этой игре 29-летний вингер забил единственный гол.

ЧМ-2026 - Африка . Группа B. 5-й тур
21 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
ДР Конго
Окончен
1 : 0
Южный Судан
1:0 Бонгонда – 45+3'    

«Тео Бонгонда приносит победу сборной ДР Конго! «Леопарды» обыграли сборную Южного Судана благодаря голу Тео, забитому в концовке первого тайма, однако на 62-й минуте наш полузащитник получил повреждение и был заменён. Здоровья Тео!» — написано в телеграм-канале московского клуба.

В нынешнем сезоне Бонгонда принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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