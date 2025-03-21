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«Понятия не имею». Холанд — об игроках сборной Молдавии

«Понятия не имею». Холанд — об игроках сборной Молдавии
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У нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда спросили, знает ли он каких-либо футболистов сборной Молдавии, в преддверии их очной встречи в 1-м туре квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 1-й тур
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Молдавия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Понятия не имею», — приводит слова Холанда TV2.

Матч между сборными Молдавии и Норвегии состоится в субботу, 22 марта. Игра пройдёт на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. В качестве главного арбитра встречи выступит Матей Юг из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

В составе норвежской национальной команды 24-летний нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами.

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