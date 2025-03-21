«Понятия не имею». Холанд — об игроках сборной Молдавии

У нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда спросили, знает ли он каких-либо футболистов сборной Молдавии, в преддверии их очной встречи в 1-м туре квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года.

«Понятия не имею», — приводит слова Холанда TV2.

Матч между сборными Молдавии и Норвегии состоится в субботу, 22 марта. Игра пройдёт на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. В качестве главного арбитра встречи выступит Матей Юг из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

В составе норвежской национальной команды 24-летний нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: