Глава МОК Бах: надеюсь, «Бавария» выиграет ЛЧ дома. «Реал»? Вы даже не выйдете в финал

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, чем планирует заниматься после ухода с занимаемой должности. Среди прочих планов функционер назвал посещение финального матча Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025. Напомним, финальная встреча состоится 31 мая в Мюнхене.

«В первую очередь я посещу финал Лиги чемпионов 31 мая в Мюнхене, надеюсь, что «Бавария» наконец-то выиграет титул дома. «Реал»? Да ладно, вы даже не выйдете в финал. Я собираюсь наслаждаться просмотром спортивных соревнований и выступать на правах почётного президента, общаться с молодыми спортсменами. Сидеть и наслаждаться, не неся ответственность за то, что происходит на поле или за его пределами», — приводит слова Баха France 24.

Вчера, 20 марта, главой Международного олимпийского комитета (МОК) стала двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри. Она стала первой в истории женщиной, возглавившей эту организацию. Томас Бах покинет свой пост после 23 июня, когда полномочия будут переданы новой главе МОК.