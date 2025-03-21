Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава МОК Бах: надеюсь, «Бавария» выиграет ЛЧ дома. «Реал»? Вы даже не выйдете в финал

Глава МОК Бах: надеюсь, «Бавария» выиграет ЛЧ дома. «Реал»? Вы даже не выйдете в финал
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, чем планирует заниматься после ухода с занимаемой должности. Среди прочих планов функционер назвал посещение финального матча Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025. Напомним, финальная встреча состоится 31 мая в Мюнхене.

«В первую очередь я посещу финал Лиги чемпионов 31 мая в Мюнхене, надеюсь, что «Бавария» наконец-то выиграет титул дома. «Реал»? Да ладно, вы даже не выйдете в финал. Я собираюсь наслаждаться просмотром спортивных соревнований и выступать на правах почётного президента, общаться с молодыми спортсменами. Сидеть и наслаждаться, не неся ответственность за то, что происходит на поле или за его пределами», — приводит слова Баха France 24.

Вчера, 20 марта, главой Международного олимпийского комитета (МОК) стала двукратная олимпийская чемпионка по плаванию 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри. Она стала первой в истории женщиной, возглавившей эту организацию. Томас Бах покинет свой пост после 23 июня, когда полномочия будут переданы новой главе МОК.

Материалы по теме
«Бавария» вновь разделала «Байер» в ЛЧ. Не такого мы ждали от команды Алонсо. Видео
«Бавария» вновь разделала «Байер» в ЛЧ. Не такого мы ждали от команды Алонсо. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android