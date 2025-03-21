Ямаль, Кубарси и Рауль Асенсио — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt
Известный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших футболистов испанской Примеры по итогам промежуточного обновления.
Первое место в списке занял крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, прибавивший в стоимости на € 30 млн. На второй строчке расположился защитник сине-гранатовых Пау Кубарси, также подорожавший на € 30 млн. Замыкает тройку лидеров защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио (+ € 22,5 млн).
Топ-10 самых подорожавших футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt:
- Ламин Ямаль («Барселона», € 180 (+30) млн).
- Пау Кубарси («Барселона», € 70 (+30) млн).
- Рауль Асенсио («Реал» Мадрид, € 30 (+22,5) млн).
- Педри («Барселона», € 120 (+20) млн).
- Рафинья («Барселона», € 80 (+20) млн).
- Пабло Барриос («Атлетико» Мадрид, € 50 (+20) млн).
- Марк Касадо («Барселона», € 30 (+15) млн).
- Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид, € 25 (+13) млн).
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, € 170 (+10) млн).
- Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид, € 90 (+10) млн).
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