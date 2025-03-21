Ямаль, Кубарси и Рауль Асенсио — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Известный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших футболистов испанской Примеры по итогам промежуточного обновления.

Первое место в списке занял крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, прибавивший в стоимости на € 30 млн. На второй строчке расположился защитник сине-гранатовых Пау Кубарси, также подорожавший на € 30 млн. Замыкает тройку лидеров защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио (+ € 22,5 млн).

Топ-10 самых подорожавших футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt:

Ламин Ямаль («Барселона», € 180 (+30) млн). Пау Кубарси («Барселона», € 70 (+30) млн). Рауль Асенсио («Реал» Мадрид, € 30 (+22,5) млн). Педри («Барселона», € 120 (+20) млн). Рафинья («Барселона», € 80 (+20) млн). Пабло Барриос («Атлетико» Мадрид, € 50 (+20) млн). Марк Касадо («Барселона», € 30 (+15) млн). Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид, € 25 (+13) млн). Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, € 170 (+10) млн). Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид, € 90 (+10) млн).

Самый дорогой трансфер в истории футбола: