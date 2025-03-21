Два основных защитника покинули сборную Италии из-за травм и не сыграют с Германией

Состав сборной Италии перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций УЕФА покинули два футболиста. Как сообщает Football Italia, помочь команде в ответном четвертьфинале с Германией не смогут защитники Риккардо Калафьори и Андреа Камбьязо. Оба игрока вернулись в расположения своих клубов из-за травм.

По данным источника, Калафьори выбыл из-за травмы колена, полученной в первой встрече. Камбьязо, в свою очередь, не принимал участия и в первом матче с Германией из-за повреждения голеностопа. Ожидалось, что латераль «Ювентуса» успеет восстановиться к ответной игре, однако этого не произошло.

Первый матч между сборными Италии и Германии проходил 20 марта в Милане и завершился победой немцев со счётом 2:1. Ответная игра состоится в воскресенье, 23 марта. Встреча пройдёт в Дортмунде.