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Два основных защитника покинули сборную Италии из-за травм и не сыграют с Германией

Два основных защитника покинули сборную Италии из-за травм и не сыграют с Германией
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Состав сборной Италии перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций УЕФА покинули два футболиста. Как сообщает Football Italia, помочь команде в ответном четвертьфинале с Германией не смогут защитники Риккардо Калафьори и Андреа Камбьязо. Оба игрока вернулись в расположения своих клубов из-за травм.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, Калафьори выбыл из-за травмы колена, полученной в первой встрече. Камбьязо, в свою очередь, не принимал участия и в первом матче с Германией из-за повреждения голеностопа. Ожидалось, что латераль «Ювентуса» успеет восстановиться к ответной игре, однако этого не произошло.

Первый матч между сборными Италии и Германии проходил 20 марта в Милане и завершился победой немцев со счётом 2:1. Ответная игра состоится в воскресенье, 23 марта. Встреча пройдёт в Дортмунде.

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