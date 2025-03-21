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CO: Трент отклонил новое предложение «Ливерпуля», вероятность его перехода в «Реал» — 99%

CO: Трент отклонил новое предложение «Ливерпуля», вероятность его перехода в «Реал» — 99%
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Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отклонил новое предложение клуба о продлении контракта и практически договорился о переходе в мадридский «Реал». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент переговоры между «сливочными» и английским футболистом завершены на 99%. Подчёркивается, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сделал всё, чтобы уговорить Александер-Арнольда остаться в команде.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Трент Александер-Арнольд Подробнее
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