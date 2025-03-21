Арне Слот уговаривает игрока «Байера» Фримпонга перейти в «Ливерпуль» — Фальк

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот неоднократно созванивался с правым полузащитником «Байера» Жереми Фримпонгом в минувшем месяце с целью уговорить его перейти в стан английской команды. Об этом для Caught Offside рассказал журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, в контракте нидерландского футболиста есть пункт об отступных, которые составляют € 40 млн. При этом подчёркивается, что для Слота более приоритетными для усиления являются позиции нападающего и защитника.

В нынешнем сезоне Фримпонг принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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