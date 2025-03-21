Флоренци: критики «Милана» молчали четыре года, теперь они говорят, потому что мы девятые

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци высказался о состоянии команды в текущем сезоне и влиянии смены тренеров на результаты.

«Я всегда доверяю команде, я знаю, кто такие игроки «Милана», они очень сильны. Мы должны заткнуть уши, это нормально, что все говорят о нас, потому что мы плохо себя чувствуем. Они молчали четыре года, и теперь все они плохо говорят о нас, поскольку мы девятые: для меня это не новость.

Мы начали сезон не с тем тренером, с которым работали последние пять лет, после была ситуация, которая привела нас к новой смене тренера. Очевидно, что в таких условиях никогда не бывает легко, особенно для такой молодой команды, как наша. Это не должно быть оправданием или алиби: вы выигрываете все и проигрываете все, это означает, что каждый несёт ответственность, когда что-то происходит не так. Тренер, игроки, команда», — заявил Флоренци в интервью Sky Sport Italia.

Перед стартом текущего сезона португалец Паулу Фонсека сменил итальянца Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана». В декабре прошлого года его место занял экс-тренер «Порту» Сержиу Консейсау. В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает девятое место с 47 очками в 29 матчах.