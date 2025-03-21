«Севилье» интересен Мудрик, ранее украинец был дисквалифицирован из-за допинга — Sport.es

«Севилья» проявляет интерес к 24-летнему крайнему нападающему «Челси» Михаилу Мудрику. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский клуб готов подписать украинского футболиста, если не будет доказана его вина в употреблении допинга. Подчёркивается, что «Севилья» может последовать примеру «Бетиса» с Антони и арендовать Мудрика, который также не смог проявить себя в чемпионате Англии. Сам 24-летний нападающий с оптимизмом смотрит на переход в любой клуб, в котором он сможет набрать форму после отстранения из-за подозрений в употреблении допинга.

В декабре 2024 года Английская футбольная ассоциация временно отстранила Мудрика от участия в соревнованиях. В СМИ появлялась информация, что украинскому футболисту в сборной сделали инъекцию стволовых клеток, взятых у коровы, которая могла содержать мельдоний.

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