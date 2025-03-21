В «Атлетико» не уверены, что Гризманн останется в команде, игрок хочет в МЛС — Cadena Ser

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может покинуть столичный клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Cadena Ser, французского футболиста привлекает вариант с продолжением карьеры в американской МЛС.

По данным источника, в «Атлетико» растёт уверенность в том, что клубу не удастся удержать в своём составе 34-летнего нападающего, несмотря на срок контракта, который связывает игрока с клубом до лета 2026 года.

Всю профессиональную карьеру Антуан Гризманн провёл в чемпионате Испании. Помимо «Атлетико», француз выступал за «Реал Сосьедад» и «Барселону». На его счету 520 матчей в Ла Лиге, в которых он отметился 198 голами и 95 результативными передачами.