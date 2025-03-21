Винисиус — самый дорогой игрок Ла Лиги согласно Transfermarkt, Мбаппе не входит в топ-3
Известный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов испанской Примеры по итогам промежуточного обновления.
Первое место в списке занял крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, чья трансферная стоимость оценивается в € 200 млн. Вторую и третью строчки разделили вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и атакующий полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем — € 180 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt:
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 200 млн).
- Ламин Ямаль («Барселона», € 180 млн).
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 180 млн).
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, € 170 млн).
- Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, € 130 млн).
- Педри («Барселона», € 120 млн).
- Родриго Гоэс («Реал» Мадрид, € 100 млн).
- Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид, € 90 млн).
- Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, € 80 млн).
- Рафинья («Барселона», € 80 млн).
Материалы по теме
Сколько зарабатывают футболисты:
Комментарии