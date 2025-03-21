Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Винисиус — самый дорогой игрок Ла Лиги согласно Transfermarkt, Мбаппе не входит в топ-3

Известный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов испанской Примеры по итогам промежуточного обновления.

Первое место в списке занял крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, чья трансферная стоимость оценивается в € 200 млн. Вторую и третью строчки разделили вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и атакующий полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем — € 180 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt:

Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 200 млн). Ламин Ямаль («Барселона», € 180 млн). Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 180 млн). Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, € 170 млн). Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, € 130 млн). Педри («Барселона», € 120 млн). Родриго Гоэс («Реал» Мадрид, € 100 млн). Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид, € 90 млн). Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, € 80 млн). Рафинья («Барселона», € 80 млн).

Материалы по теме Ямаль, Кубарси и Рауль Асенсио — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Сколько зарабатывают футболисты: