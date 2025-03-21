Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
02:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус — самый дорогой игрок Ла Лиги согласно Transfermarkt, Мбаппе не входит в топ-3

Винисиус — самый дорогой игрок Ла Лиги согласно Transfermarkt, Мбаппе не входит в топ-3
Аудио-версия:
Комментарии

Известный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов испанской Примеры по итогам промежуточного обновления.

Первое место в списке занял крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, чья трансферная стоимость оценивается в € 200 млн. Вторую и третью строчки разделили вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и атакующий полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем — € 180 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt:

  1. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 200 млн).
  2. Ламин Ямаль («Барселона», € 180 млн).
  3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 180 млн).
  4. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, € 170 млн).
  5. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, € 130 млн).
  6. Педри («Барселона», € 120 млн).
  7. Родриго Гоэс («Реал» Мадрид, € 100 млн).
  8. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид, € 90 млн).
  9. Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, € 80 млн).
  10. Рафинья («Барселона», € 80 млн).
Материалы по теме
Ямаль, Кубарси и Рауль Асенсио — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android