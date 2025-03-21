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Marca: скауты «Реала» и «Челси» следят за Хёйсеном, «сливочные» общались с его окружением

Marca: скауты «Реала» и «Челси» следят за Хёйсеном, «сливочные» общались с его окружением
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Скауты мадридского «Реала» и «Челси» наблюдали за игрой 19-летнего защитника сборной Испании и «Борнмута» Дина Хёйсена во время матча 1/4 финала Лиги наций между «Фурия Роха» и Нидерландами (2:2). Об этом сообщает Marca.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Испания
0:1 Уильямс – 9'     1:1 Гакпо – 28'     2:1 Рейндерс – 46'     2:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Хато – 82' / нет

По информации источника, в «Реале» остались довольны тем, как Хёйсен проявил себя в игре с «оранжевыми», отметив его уверенность в себе. Также «сливочные» уже установили контакт с окружением футболиста.

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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