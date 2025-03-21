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Чалханоглу посоветовал Гюлеру из мадридского «Реала» перейти в «Интер»

Чалханоглу посоветовал Гюлеру из мадридского «Реала» перейти в «Интер»
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Полузащитник итальянского «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о возможном воссоединении с партнёром по сборной Турции Ардой Гюлером в миланском клубе.

«Он очень важный игрок и брат, которого я очень люблю, это всем известно. Не знаю, какая у него ситуация в «Реале», поэтому не хочу слишком сильно вмешиваться в это дело. В конце концов, он знает больше. Но я предлагаю ему играть чаще, он этого заслуживает. Конечно, я хочу, чтобы он приехал играть к нам в «Интере». Надеюсь, что это произойдёт, но ещё не знаю, правда это или ложь», — приводит слова Чалханоглу Cadena Ser.

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер перебрался в «Реал» из «Фенербахче» летом 2023 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 30 матчей за «сливочных» во всех турнирах. В них Гюлер отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

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