Льюис-Скелли — самый молодой игрок в истории сборной Англии, забивший в дебютном матче

Забив гол в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с Албанией, защитник сборной Англии и «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли стал самым молодым футболистом в истории «трёх львов», поразившим ворота соперника в дебютной игре за национальную команду (18 лет 176 дней). Об этом сообщает Opta Sport.

Футболист «канониров» превзошёл достижение крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, отметившегося голом в дебютной встрече за сборную Англии в возрасте 18 лет 209 дней. Рашфорд поразил ворота Австралии в 2016 году.

Льюис-Скелли начал привлекаться к играм за взрослую команду «Арсенала» в нынешнем сезоне.

Сколько стоят молодые футболисты: