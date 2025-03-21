Льюис-Скелли — самый молодой игрок в истории сборной Англии, забивший в дебютном матче
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Забив гол в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с Албанией, защитник сборной Англии и «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли стал самым молодым футболистом в истории «трёх львов», поразившим ворота соперника в дебютной игре за национальную команду (18 лет 176 дней). Об этом сообщает Opta Sport.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Англия
2-й тайм
1 : 0
Албания
1:0 Льюис-Скелли – 20'
Футболист «канониров» превзошёл достижение крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, отметившегося голом в дебютной встрече за сборную Англии в возрасте 18 лет 209 дней. Рашфорд поразил ворота Австралии в 2016 году.
Льюис-Скелли начал привлекаться к играм за взрослую команду «Арсенала» в нынешнем сезоне.
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