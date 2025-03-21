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Сын Каррагера дебютировал за сборную Мальты в квалификации ЧМ-2026

Сын Каррагера дебютировал за сборную Мальты в квалификации ЧМ-2026
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В эти минуты проходит матч отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, в котором встречаются сборные Мальты и Финляндии. Встреча проходит на стадионе «Та-Кали» в Мальте. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сборной Финляндии. В стартовом составе хозяев дебютировал 22-летний Джеймс Каррагер.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Мальта
2-й тайм
0 : 1
Финляндия
0:1 Антман – 38'    

Джеймс Каррагер является сыном экс-защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагера. Родившийся 2002 году в Ливерпуле центральный защитник на клубном уровне выступает за английский «Уиган». В текущем сезоне на его счету гол и голевая передача в 23 встречах Лиги 1 (третья лига Англии).

«Уиган» в турнирной таблице Лиги 1 располагается на 17-м месте с 43 очками после 36 матчей. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков.

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