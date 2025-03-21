ЦСКА посетил баскетбольный матч сербского «Партизана» в Евролиге

Игроки и тренерский штаб футбольного ЦСКА посетили матч сербского баскетбольного коллектива «Партизан», который в данный момент играет с турецкой командой «Анадолу Эфес» в Евролиге.

Армейцы проведут 22 марта товарищескую встречу с футбольным «Партизаном», которая пройдёт в Белграде, Сербия.

После 21 матча в сезоне-2024/2025 в Российской Премьер-лиге у ЦСКА 38 очков (11 побед при пяти поражениях и пяти ничьих). Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался в преддверии товарищеской встречи с сербским коллективом, который расположился на второй строчке в сербской Суперлиге.