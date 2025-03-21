ЦСКА посетил баскетбольный матч сербского «Партизана» в Евролиге
Поделиться
Игроки и тренерский штаб футбольного ЦСКА посетили матч сербского баскетбольного коллектива «Партизан», который в данный момент играет с турецкой командой «Анадолу Эфес» в Евролиге.
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
3-я четверть
39 : 69
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Армейцы проведут 22 марта товарищескую встречу с футбольным «Партизаном», которая пройдёт в Белграде, Сербия.
После 21 матча в сезоне-2024/2025 в Российской Премьер-лиге у ЦСКА 38 очков (11 побед при пяти поражениях и пяти ничьих). Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице.
Ранее главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался в преддверии товарищеской встречи с сербским коллективом, который расположился на второй строчке в сербской Суперлиге.
Комментарии
- 21 марта 2025
-
23:50
-
23:43
-
23:42
-
23:42
-
23:35
-
23:21
-
23:07
-
23:05
-
22:51
-
22:45
-
22:38
-
22:25
-
22:22
-
22:09
-
22:00
-
21:50
-
21:31
-
21:28
-
21:20
-
21:15
-
21:06
-
20:44
-
20:38
-
20:36
-
20:22
-
20:11
-
19:55
-
19:54
-
19:45
-
19:39
-
19:39
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:10