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ЦСКА посетил баскетбольный матч сербского «Партизана» в Евролиге

ЦСКА посетил баскетбольный матч сербского «Партизана» в Евролиге
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Игроки и тренерский штаб футбольного ЦСКА посетили матч сербского баскетбольного коллектива «Партизан», который в данный момент играет с турецкой командой «Анадолу Эфес» в Евролиге.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
3-я четверть
39 : 69
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис

Армейцы проведут 22 марта товарищескую встречу с футбольным «Партизаном», которая пройдёт в Белграде, Сербия.

После 21 матча в сезоне-2024/2025 в Российской Премьер-лиге у ЦСКА 38 очков (11 побед при пяти поражениях и пяти ничьих). Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался в преддверии товарищеской встречи с сербским коллективом, который расположился на второй строчке в сербской Суперлиге.

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