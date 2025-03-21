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Холанд ответил, боится ли он наказания для «Сити» по обвинениям в 115 нарушениях правил

Холанд ответил, боится ли он наказания для «Сити» по обвинениям в 115 нарушениях правил
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос, опасается ли он последствий, которые могут понести «горожане» в случае, если их признают виновными в нарушении 115 финансовых правил английской Премьер-лиги.

«Конечно, я не боюсь этого, раз продлил контракт с клубом на 9,5 года», — приводит слова Холанда City Xtra со ссылкой на Football Norge.

АПЛ предъявила указанные обвинения «Манчестер Сити» в феврале 2023 года. Лига уличила «горожан» в предоставлении неточной финансовой информации, отказе от сотрудничества с расследованием, неполном раскрытии вознаграждения для тренеров, а также в несоблюдении правил финансового фэйр-плей. На текущий момент ожидается вердикт по этому делу.

В минувшем январе Холанд продлил контракт с клубом до 2034 года.

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