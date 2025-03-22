Артуро Видаль: играть со сборной Аргентины проще, чем с Парагваем

37-летний полузащитник сборной Чили Артуро Видаль после поражения в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Парагваем (0:1) заявил, что чилийской национальной команде будет проще играть во встрече с действующими чемпионами мира аргентинцами (4 июня).

«Если мы победим Эквадор, то обязательно попадём на чемпионат мира. [Затем предстоит матч с Аргентиной], но играть с Аргентиной будет проще, чем с Парагваем», — сказал Видаль в эфире ESPN Chile.

В следующем туре квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Чили встретится с Эквадором. Игра между этими национальными командами состоится 26 марта. На текущий момент сборная Чили занимает последнее место в отборе к турниру.

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