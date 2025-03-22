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19-летний полузащитник португальского «Оливейренсе» погиб в ДТП

19-летний полузащитник португальского «Оливейренсе» погиб в ДТП
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Пресс-служба португальского клуба «Оливейренсе» сообщила о гибели игрока молодёжной команды Иванна Мартинса. Футболисту было 19 лет. Полузащитник попал в ДТП, не справившись с управлением автомобиля. По данным СМИ, инцидент произошёл в городе Гондомар.

«Оливейренсе» адресует семье, друзьям и коллегам самые глубочайшие соболезнования в этот момент боли. Его память будет вечно жить в сердце нашей команды. Покойся с миром, Иванн», — говорится в обращении пресс-службы клуба в соцсетях.

Иванн Мартинс является воспитанником швейцарского клуба «Янг Бойз». Цвета португальской команды «Оливейренсе» он защищал с 2024 года.

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