Четыре игрока «Реала» вошли в топ-5 самых подешевевших футболистов Ла Лиги — Transfermarkt

Футболисты мадридского «Реала» Орельен Тчуамени, Эндрик и Эдер Милитао заняли первые три места в рейтинге самых подешевевших игроков испанской Примеры по версии известного интернет-портала Transfermarkt. Они потеряли в своей стоимости € 20 млн.

Топ-10 самых подешевевших футболистов чемпионата Испании по версии Transfermarkt:

Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, € 80 (-20) млн). Эндрик («Реал» Мадрид, € 40 (-20) млн). Эдер Милитао («Реал» Мадрид, € 40 (-20) млн). Френки де Йонг («Барселона», € 45 (-15) млн). Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид, € 70 (-10) млн). Гави («Барселона», € 70 (-10) млн). Георгий Мамардашвили («Валенсия», € 30 (-10) млн). Найеф Агер («Реал Сосьедад», € 25 (-10) млн). Родриго Гоэс («Реал» Мадрид, € 100 (-10) млн). Такефуса Кубо («Реал Сосьедад», € 40 (-10) млн).

Самый дорогой трансфер в истории футбола: