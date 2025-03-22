Четыре игрока «Реала» вошли в топ-5 самых подешевевших футболистов Ла Лиги — Transfermarkt
Футболисты мадридского «Реала» Орельен Тчуамени, Эндрик и Эдер Милитао заняли первые три места в рейтинге самых подешевевших игроков испанской Примеры по версии известного интернет-портала Transfermarkt. Они потеряли в своей стоимости € 20 млн.
Топ-10 самых подешевевших футболистов чемпионата Испании по версии Transfermarkt:
- Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, € 80 (-20) млн).
- Эндрик («Реал» Мадрид, € 40 (-20) млн).
- Эдер Милитао («Реал» Мадрид, € 40 (-20) млн).
- Френки де Йонг («Барселона», € 45 (-15) млн).
- Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид, € 70 (-10) млн).
- Гави («Барселона», € 70 (-10) млн).
- Георгий Мамардашвили («Валенсия», € 30 (-10) млн).
- Найеф Агер («Реал Сосьедад», € 25 (-10) млн).
- Родриго Гоэс («Реал» Мадрид, € 100 (-10) млн).
- Такефуса Кубо («Реал Сосьедад», € 40 (-10) млн).
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