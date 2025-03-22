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Тренер ЦСКА Николич: надеюсь, в сезоне-2026/2027 клубы из России вернутся в еврокубки

Тренер ЦСКА Николич: надеюсь, в сезоне-2026/2027 клубы из России вернутся в еврокубки
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Сербский главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, когда ожидает возвращения российских команд на международную арену.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В последние месяцы активно распространяются слухи, что российские баскетбольные команды могут вернуться в Европу. Как думаете, ждёт ли такая судьба футбольные команды?
— Это тяжёлый вопрос, так как я понимаю, что для таких решений нужен специальный закон, документ перед началом сезона. Все знаем, что футбол и баскетбол работают по-разному, УЕФА работает по-другому. Но я надеюсь, что в сезоне-2026/2027 российские команды смогут вернуться на международные соревнования, — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

В субботу, 22 марта, московский ЦСКА проведёт товарищеский матч с сербским «Партизаном». Игра состоится в Белграде.

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