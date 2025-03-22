Тренер ЦСКА Николич: надеюсь, в сезоне-2026/2027 клубы из России вернутся в еврокубки

Сербский главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, когда ожидает возвращения российских команд на международную арену.

— В последние месяцы активно распространяются слухи, что российские баскетбольные команды могут вернуться в Европу. Как думаете, ждёт ли такая судьба футбольные команды?

— Это тяжёлый вопрос, так как я понимаю, что для таких решений нужен специальный закон, документ перед началом сезона. Все знаем, что футбол и баскетбол работают по-разному, УЕФА работает по-другому. Но я надеюсь, что в сезоне-2026/2027 российские команды смогут вернуться на международные соревнования, — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

В субботу, 22 марта, московский ЦСКА проведёт товарищеский матч с сербским «Партизаном». Игра состоится в Белграде.