Польша одолела Литву в отборе к ЧМ-2026, победный гол забил Роберт Левандовски

Закончился матч 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Польши и Литвы. Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). В качестве главного арбитра встречи выступил Анастасиос Сидиропулос из Греции. Игра завершилась победой сборной Польши со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте. Отличился нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски. Голевой передачей отметился вышедший на замену полузащитник Якуб Каминьский.

Напомним, национальные команды Польши и Литвы являются соперниками по группе G. Две другие команды в квартете — сборные Финляндии и Мальты.