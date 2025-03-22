Польша одолела Литву в отборе к ЧМ-2026, победный гол забил Роберт Левандовски
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Закончился матч 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Польши и Литвы. Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). В качестве главного арбитра встречи выступил Анастасиос Сидиропулос из Греции. Игра завершилась победой сборной Польши со счётом 1:0.
ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 0
Литва
1:0 Левандовски – 81'
Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте. Отличился нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски. Голевой передачей отметился вышедший на замену полузащитник Якуб Каминьский.
Напомним, национальные команды Польши и Литвы являются соперниками по группе G. Две другие команды в квартете — сборные Финляндии и Мальты.
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