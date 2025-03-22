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«Рома» не хочет продлевать контракт с 36-летним Хуммельсом — Бергер

«Рома» не хочет продлевать контракт с 36-летним Хуммельсом — Бергер
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«Рома» не планирует продлевать контракт с 36-летним центральным защитником Матсом Хуммельсом, присоединившимся к команде в минувшем сентябре. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter). Действующее трудовое соглашение немецкого футболиста рассчитано до грядущего лета.

По информации источника, с наибольшей вероятностью Хуммельс покинет римский клуб по окончании сезона.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

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