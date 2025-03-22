Гол Кейна помог сборной Англии победить Албанию в матче отбора к чемпионату мира — 2026

Завершился матч 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Англии и Албании. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес из Испании. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной Англии Майлз Льюис-Скелли. На 77-й минуте нападающий Гарри Кейн укрепил преимущество «трёх львов».

Во 2-м туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Англии встретится с Латвией. Игра состоится 24 марта. В свою очередь, албанская национальная команда встретится с Андоррой. Матч пройдёт 24 марта.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: