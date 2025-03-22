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Вратарь «Ливерпуля» Алисон покинул расположение сборной Бразилии из-за сотрясения мозга

Вратарь «Ливерпуля» Алисон покинул расположение сборной Бразилии из-за сотрясения мозга
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Бразильский голкипер английского «Ливерпуля» Алисон получил травму в матче квалификации чемпионата мира 2026 года со сборной Колумбии. Вратарь был заменён на 77-й минуте игры после столкновения головами с защитником колумбийской сборной Давинсоном Санчесом.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 13-й тур
21 марта 2025, пятница. 03:45 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Колумбия
1:0 Рафинья – 6'     1:1 Диас – 41'     2:1 Винисиус Жуниор – 90+9'    

«На поле он не сообщал о каких-либо обмороках или потере памяти, он был в сознании и всё время ориентировался. Мы заменили его, потому что у него были незначительные жалобы, ему казалось, что он был немного медленнее, и была некоторая вероятность сотрясения мозга, поэтому в случае такого подозрения рекомендуется заменить игрока», — заявил на пресс-конференции после встречи врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.

Пресс-служба «Ливерпуля» подтвердила, что вратарь вернётся в Англию для прохождения детального медицинского осмотра. Таким образом, Алисон пропустит матч 14-го тура квалификации ЧМ-2026 со сборной Аргентины, который пройдёт в среду, 26 марта.

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