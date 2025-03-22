Результаты матчей 1-го тура квалификации к чемпионату мира — 2026 21 марта

21 марта в 1-м туре европейского квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года состоялись шесть матчей. Они прошли в группах H, G и K. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в указанный день.

Результаты матчей отбора к чемпионату мира — 2026 21 марта:

Группа H:

Кипр — Сан-Марино — 2:0;

Румыния — Босния и Герцеговина — 0:1.

Группа G:

Польша — Литва — 1:0;

Мальта — Финляндия — 0:1.

Группа K:

Англия — Албания — 2:0;

Андорра — Латвия — 0:1.

В субботу, 22 марта, состоятся ещё шесть матчей 1-го тура квалификационного турнира к первенству планеты. Эти встречи пройдут в группах J, I и L.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: