Результаты матчей 1-го тура квалификации к чемпионату мира — 2026 21 марта
21 марта в 1-м туре европейского квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года состоялись шесть матчей. Они прошли в группах H, G и K. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в указанный день.
Результаты матчей отбора к чемпионату мира — 2026 21 марта:
Группа H:
- Кипр — Сан-Марино — 2:0;
- Румыния — Босния и Герцеговина — 0:1.
Группа G:
- Польша — Литва — 1:0;
- Мальта — Финляндия — 0:1.
Группа K:
- Англия — Албания — 2:0;
- Андорра — Латвия — 0:1.
В субботу, 22 марта, состоятся ещё шесть матчей 1-го тура квалификационного турнира к первенству планеты. Эти встречи пройдут в группах J, I и L.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии