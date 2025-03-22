Червиченко связал успехи «Спартака» в нынешнем сезоне с помощью арбитров РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что арбитры помогают красно-белым в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» административно проигрывает. Я слышал, что судьям перед каждым туром говорят: «Вы только не вздумайте ошибиться против «Спартака». То же самое было в чемпионский сезон-2016/2017. История повторяется. Слышу об этом от трёх разных людей. У нас опять получается элитная неприкосновенная команда», — приводит слова Червиченко Boosty-аккаунт журналиста Сергея Егорова.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.