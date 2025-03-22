Дубль Валенсии помог сборной Эквадора обыграть Венесуэлу и опередить Бразилию

В ночь с 21 на 22 марта мск на стадионе «Родриго Паз-Дельгадо» в столице Эквадора Кито состоялся матч 13-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Эквадора и Венесуэлы. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

На 39-й минуте игры счёт открыл эквадорский нападающий Эннер Валенсия. На 46-й минуте он же оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 90+1-й минуте форвард сборной Венесуэлы Джондер Кадис сократил отставание, установив окончательный результат.

Эта победа позволила национальной команде Эквадора набрать 22 очка в 13 матчах и подняться на вторую строчку турнирной таблицы, опередив сборные Бразилии, Уругвая и Парагвая. Венесуэла с 12 очками в 13 матчах осталась на восьмом месте с отставанием в одно очко от дающего право на стыковые матчи седьмого места и в семь очков от зоны прямой квалификации на мундиаль.

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