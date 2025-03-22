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Марко Николич назвал лучшие дни в своей тренерской карьере

Марко Николич назвал лучшие дни в своей тренерской карьере
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич в преддверии товарищеского матча с «Партизаном» поделился воспоминаниями о периоде своей работы в сербской команде.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В конце последнего сезона вашей работы в «Партизане» было большое празднование «золотого» дубля. Напоминает ли вам о том времени ажиотаж вокруг предстоящей игры «Партизана» с ЦСКА?
— Те дни были лучшими в моей карьере. Перед стадионом была целая река людей, и я желаю «Партизану», чтобы это повторилось, — приводит слова Николича пресс-служба армейцев.

Марко Николич возглавлял «Партизан» с 2013 по 2015 год и с 2016 по 2017 год.

Напомним, 7 июля 2024 года состоялся матч Братского кубка, в котором уже встречались ЦСКА и «Партизан». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0.

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