Марко Николич назвал лучшие дни в своей тренерской карьере

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич в преддверии товарищеского матча с «Партизаном» поделился воспоминаниями о периоде своей работы в сербской команде.

— В конце последнего сезона вашей работы в «Партизане» было большое празднование «золотого» дубля. Напоминает ли вам о том времени ажиотаж вокруг предстоящей игры «Партизана» с ЦСКА?

— Те дни были лучшими в моей карьере. Перед стадионом была целая река людей, и я желаю «Партизану», чтобы это повторилось, — приводит слова Николича пресс-служба армейцев.

Марко Николич возглавлял «Партизан» с 2013 по 2015 год и с 2016 по 2017 год.

Напомним, 7 июля 2024 года состоялся матч Братского кубка, в котором уже встречались ЦСКА и «Партизан». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА со счётом 3:0.