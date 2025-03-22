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Томас Тухель отреагировал на свою первую победу в сборной Англии

Томас Тухель отреагировал на свою первую победу в сборной Англии
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу национальной команды в матче 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Албанией (2:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Албания
1:0 Льюис-Скелли – 20'     2:0 Кейн – 77'    

«Мы можем добиваться большего и мы должны это делать. Наша команда стартовала хорошо: 7-8 минут со стопроцентным владением мячом, большим количеством передач и энергичностью.

Соперника трудно было взломать, так как он защищается низким блоком. На Евро им удалось не допустить ни одного момента. Во втором тайме мне показалось, что мы были слишком медленными и недостаточно бегали за мячом», — приводит слова Тухеля BBC.

Тухель возглавил сборную Англии 1 января 2025 года. Срок контракта немецкого специалиста с национальной командой Англии рассчитан на 1,5 года — до завершения чемпионата мира 2026 года.

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