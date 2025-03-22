«Спартак» угадал, поставив футбольного тренера». Игорь Семшов оценил работу Станковича

Экс-полузащитник «Зенита», московского «Динамо», ЦСКА и «Торпедо» Игорь Семшов высказался о работе сербского главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«От Станковича очень многое идёт. Он даёт карт‑бланш футболистам, правильно подсказывает. Показывает, как играли в Европе. Я согласен, если тренер футбольный, сам играл в футбол, то всем проще. Если «Спартак» в этом году захочет не занять первое место, то ему нужно поменять Станковича на тех, которые у него были раньше. На нефутбольных. «Спартак», безусловно, угадал и правильно сделал, что поставил футбольного тренера», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 21-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» занимает в турнирной таблице вторую строчку, набрав 43 очка в 21 матче. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет три очка, в последнем матче москвичи победили на своём поле петербургский «Зенит» (2:1), который теперь опережают за счёт личных встреч при равенстве очков.

46-летний сербский экс-полузащитник Деян Станкович возглавил «Спартак» в июне 2024 года.

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