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Игорь Семшов раскритиковал методы формирования состава сборной России

Игорь Семшов раскритиковал методы формирования состава сборной России
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о формировании текущего состава национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, сейчас нет основного состава. Есть обширная группа футболистов, которых просматривает тренерский штаб. Сейчас столько футболистов… Основной мотив для таких игр, чтобы все футболисты приняли участие.

Сейчас в сборную вызываются футболисты, у которых просто есть российский паспорт. Раньше нужно было или блеснуть или стабильно играть. Сейчас только вышел в составе, у тебя российский паспорт — и сразу вызов в сборную. Немножко странно», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В марте 2025 года сборная России проводит два товарищеских матча. 19 марта на поле московской «ВТБ Арены» подопечные главного тренера Валерия Карпина разгромили национальную команду Гренады со счётом 5:0. 25 марта на этом же стадионе российские футболисты сыграют со сборной Замбии.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

Видео: Крупнейшая победа сборной России по футболу

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