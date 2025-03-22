Игорь Семшов раскритиковал методы формирования состава сборной России

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о формировании текущего состава национальной команды.

«Мне кажется, сейчас нет основного состава. Есть обширная группа футболистов, которых просматривает тренерский штаб. Сейчас столько футболистов… Основной мотив для таких игр, чтобы все футболисты приняли участие.

Сейчас в сборную вызываются футболисты, у которых просто есть российский паспорт. Раньше нужно было или блеснуть или стабильно играть. Сейчас только вышел в составе, у тебя российский паспорт — и сразу вызов в сборную. Немножко странно», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В марте 2025 года сборная России проводит два товарищеских матча. 19 марта на поле московской «ВТБ Арены» подопечные главного тренера Валерия Карпина разгромили национальную команду Гренады со счётом 5:0. 25 марта на этом же стадионе российские футболисты сыграют со сборной Замбии.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

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