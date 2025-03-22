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Тотти отреагировал на сравнения с Марадоной

Тотти отреагировал на сравнения с Марадоной
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Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти отреагировал на сравнения с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

«Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Марадоной. Никого нельзя с ним сравнивать. Круглый мяч – это Марадона, всё остальное вторично», — приводит слова Тотти Football Italia.

Напомним, с 2017 по 2019 год Тотти работал в качестве директора «Ромы». Франческо выступал за римский клуб с сезона-1992/1993 по сезон-2017/2018. За этот период итальянский футболист принял участие в 783 играх во всех турнирах, в которых отметился 307 голами и 209 результативными передачами.

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