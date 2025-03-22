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Сергей Корниленко: Миодраг Божович — это далеко не только шутки про секс

Сергей Корниленко: Миодраг Божович — это далеко не только шутки про секс
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Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о работе под руководством черногорского тренера Миодрага Божовича.

«Божович был моим тренером уже под конец карьеры, я получал удовольствие от работы с ним. Интересный подход. Когда говорят, что Божович только шутит и все шутки про секс и только вокруг одного места, это далеко не так. Он достаточно хороший специалист, разбирается в футболе и умеет работать», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч Премьер».

56-летний Миодраг Божович в текущем сезоне возглавляет иранский «Эстегляль». Ранее в своей карьере специалист работал главным тренером в семи российских клубах — в этот список вошли пермский «Амкар», «Москва», московское «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал» и самарские «Крылья Советов».

В сезоне-2013/2014 Божович выиграл Кубок России с «Ростовом». До этого, в 2008 году, он выходил в финал Кубка с «Амкаром».

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