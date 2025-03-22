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Уругвай — Аргентина. Прямая трансляция
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Сборная Аргентины обыграла Уругвай в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла Уругвай в матче отбора ЧМ-2026
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В ночь с 21 на 22 марта мск состоялся матч 13-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Уругвая и Аргентины. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 13-й тур
22 марта 2025, суббота. 02:30 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Аргентина
0:1 Альмада – 68'    
Удаления: нет / Гонсалес – 90+5'

Единственным голом во встрече отметился полузащитник Тьяго Альмада, который поразил ворота уругвайцев на 68-й минуте. Вингер аргентинской национальной команды был удалён с поля за грубый фол в концовке второго тайма.

Нападающий Лионель Месси не принимал участия во встрече.

Сборная Аргентины располагается на первой строчке в отборочной группе КОНМЕБОЛ, набрав 28 очков. Уругвай занимает четвёртое место, в активе команды 20 баллов.

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