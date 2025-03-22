Молодёжная сборная России уступила Колумбии U20, пропустив в концовке с пенальти

В ночь с 21 на 22 марта мск на стадионе «Рауль Миранда» в Юмбо (Колумбия) состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными Колумбии U20 и России U21. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит колумбийским полузащитником Ройнером Бенитесом с пенальти на 89-й минуте игры.

Молодёжные сборные России и Колумбии проведут между собой ещё одну товарищескую встречу, которая состоится в ночь с 23 на 24 марта мск, её старт намечен на 23:55 мск.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

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