Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лихтенштейн — Северная Македония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колумбия U20 — Россия U21, результат матча 22 марта 2025, счет 1:0, товарищеский матч

Молодёжная сборная России уступила Колумбии U20, пропустив в концовке с пенальти
Комментарии

В ночь с 21 на 22 марта мск на стадионе «Рауль Миранда» в Юмбо (Колумбия) состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными Колумбии U20 и России U21. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Товарищеские матчи U21 — 2025
22 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Колумбия U20
Окончен
1 : 0
Россия U21
1:0 Бенитес – 89'    

Единственный гол в этой встрече был забит колумбийским полузащитником Ройнером Бенитесом с пенальти на 89-й минуте игры.

Молодёжные сборные России и Колумбии проведут между собой ещё одну товарищескую встречу, которая состоится в ночь с 23 на 24 марта мск, её старт намечен на 23:55 мск.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

Видео: Сколько стоят молодые футболисты

Материалы по теме
Матвей Кисляк из ЦСКА вошёл в топ-20 самых дорогих молодых игроков мира на своей позиции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android