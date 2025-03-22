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Килиан Мбаппе признался в любви к Зинедину Зидану

Килиан Мбаппе признался в любви к Зинедину Зидану
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о бывшем наставнике «сливочных» Зинедине Зидане.

«Зидан был кумиром каждого ребёнка. Он оставил неизгладимый след в истории сборной Франции и навсегда останется в сердцах французов. Моя любовь к нему неоспорима. Если он возглавит сборную Франции, это будет огромное удовольствие, я буду очень счастлив», — приводит слова Мбаппе AS.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет национальную команду, а его сменщиком станет Зидан.

Зинедин Зидан работал только с «Реалом», он возглавлял основную команду мадридцев с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

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