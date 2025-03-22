Якупова: все отбираются, а Россия играет с теми, кто не откажет. Будто с другой планеты

Полузащитник женской команды «Спартака» и сборной России Лина Якупова высказалась о ситуации с отстранением национальной команды от официальных турниров.

– Как отреагировала на отстранение сборных и команд из России?

– Было грустно. Мы так радовались, когда вышли. Поехали на сборы, всё шло хорошо, у нас всё получалось. Понимали, что если ещё чуть-чуть поработаем, то на Евро не просто приедем поучаствовать, а сможем побороться за плей-офф. Конечно, соперники были сложные, но конкурировать мы могли. А нам сказали «нет». В 30 лет осознаёшь, что это мог быть твой единственный шанс поиграть на Евро. Было непонятно, для чего мы тогда вообще играем. Хорошо, что тогда шёл наш внутренний чемпионат и к нему активно подогревали интерес, это нас мотивировало.

– Смысл пропал?

– Всё равно едешь в сборную с радостью! Просто грустно, что все отбираются, а мы просто играем с кем-то, кто нам не откажет. Будто с другой планеты, — сказала Якупова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ульяной Лапшовой и Марией Куцубеевой.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

Полное интервью с Линой Якуповой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Видео: Победная раздевалка женского ЦСКА после Суперкубка России