Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Черногория — Гибралтар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Якупова: все отбираются, а Россия играет с теми, кто не откажет. Будто с другой планеты

Якупова: все отбираются, а Россия играет с теми, кто не откажет. Будто с другой планеты
,
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник женской команды «Спартака» и сборной России Лина Якупова высказалась о ситуации с отстранением национальной команды от официальных турниров.

– Как отреагировала на отстранение сборных и команд из России?
– Было грустно. Мы так радовались, когда вышли. Поехали на сборы, всё шло хорошо, у нас всё получалось. Понимали, что если ещё чуть-чуть поработаем, то на Евро не просто приедем поучаствовать, а сможем побороться за плей-офф. Конечно, соперники были сложные, но конкурировать мы могли. А нам сказали «нет». В 30 лет осознаёшь, что это мог быть твой единственный шанс поиграть на Евро. Было непонятно, для чего мы тогда вообще играем. Хорошо, что тогда шёл наш внутренний чемпионат и к нему активно подогревали интерес, это нас мотивировало.

– Смысл пропал?
– Всё равно едешь в сборную с радостью! Просто грустно, что все отбираются, а мы просто играем с кем-то, кто нам не откажет. Будто с другой планеты, — сказала Якупова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ульяной Лапшовой и Марией Куцубеевой.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

Полное интервью с Линой Якуповой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Видео: Победная раздевалка женского ЦСКА после Суперкубка России

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android